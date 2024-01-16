العالم اليوم - ليندت السويسرية تحقق مبيعات تفوق التوقعات في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 12:24 مساءً - قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية ليندت اند سبرونغلي، الثلاثاء، إن مبيعاتها لعام 2023 نمت 10.3 بالمئة، متجاوزة توقعات السوق، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات وتحسين العمليات في منشآتها.

وارتفعت أسهم ليندت بنحو 5 بالمئة، ليتجه السهم نحو تحقيق أكبر زيادة يومية لها منذ يوليو 2022.

وذكرت الشركة المصنعة لكرات ليندور والدمى المغلفة برقائق الذهب أن إجمالي مبيعاتها وصل إلى 5.20 مليار فرنك سويسري (6.06 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 4.6 في المئة عند احتساب تأثيرات صرف العملات. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، يتجاوز هذا قليلا متوسط توقعات المحللين البالغ 5.18 مليار فرنك.

وتتوقع ليندت اند سبرونغلي تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 15.5 في المئة في عام 2023.

بالنسبة لعام 2024، تستهدف شركة الشوكولاتة التي يقع مقرها في زيوريخ نمو المبيعات العضوية بنسبة 6-8 بالمئة، وتهدف إلى زيادة هامش أرباحها التشغيلية بمقدار 20-40 نقطة أساس.

وتتوقع الإعلان عن هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 15.5 بالمئة لعام 2023 عندما تنشر النتائج السنوية الكاملة في 5 مارس.