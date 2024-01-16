نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتحاري يفجر نفسه قرب مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام صومالية، بأن انتحاري فجر نفسه قرب مبنى بلدية العاصمة مقديشو.

وفي وقت سابقْ قالت الشرطة الصومالية إن 6 أشخاص بينهم أربعة جنود، لقوا مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بمنشأة عسكرية تقع على مشارف العاصمة مقديشو.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الصومالي، صادق دوديش، بأن 9 أشخاص آخرين بينهم خمسة جنود، أصيبوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف منشأة عسكرية في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، وكثيرا ما تنفذ الجماعة مثل هذه الهجمات.