العالم اليوم - وزير الخارجية السعودي: سنعترف بإسرائيل في هذه الحالة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:20 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، إن المملكة السعودية، ستعترف بإسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة نقاشية في منتدى دافوس العالمي إن السعودية يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد ناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة.

وشدد فرحان على ضرورة الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا، معتبرا أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد.

وأكد أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة، وذكر أن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن بالغ القلق إزاء الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وطالب الامير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، بأن تكون الأولوية حاليا لخفض التصعيد في الممر المائي والمنطقة بأكملها.