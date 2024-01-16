العالم اليوم - تراجع أسواق الخليج ومؤشر EGX30 المصري يكسر أرقاما قياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:20 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض، الثلاثاء، مقتفية خطى الأسواق العالمية مع تراجع الرهان على خفض أسعار الفائدة العالمية بحلول مارس المقبل، ومدفوعة أيضا بتصريحات تميل إلى التشديد لصناع السياسات في البنوك المركزية في أوروبا.

تراجع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الاثنين، عن توقعات خفض أسعار الفائدة، إذ قال رئيس المركزي الألماني يواخيم ناجل، إن من السابق لأوانه مناقشة تخفيض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأميركي، كريستوفر والر، حول التوقعات الاقتصادية الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن رحبت الأسواق في نوفمبر بالتحول في وجهات نظره التي كانت تميل إلى التشديد، عندما حدد وقتها مسارا للتخفيضات.

‬‬وعادة ما تقتفي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي أثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ أن معظم عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار.

وهبط مؤشر تاسي السعودي 0.4 بالمئة، بعد يوم من إنهاء سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.4 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط نتيجة عدم الاستقرار في البحر الأحمر إذ ارتفع خام برنت في أحدث التعاملات 0.6 بالمئة إلى 78.62 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 3.5 بالمئة.

وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 0.9 بالمئة.

وأعلن البنك عقب الإغلاق عن تحقيق أرباح صافية 4.31 مليار ريال (1.18 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 7.5 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.6 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية الذي ارتفع 11.8 بالمئة، مواصلا مكاسبه منذ توقيع اتفاق مع القابضة إيه.دي.كيو للاستحواذ على حصة 40.5 بالمئة في شركة آيكون، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.