العالم اليوم - بوتين: أوكرانيا قد تتعرض لضربة قاضية في حال طال النزاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:26 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن الدولة الأوكرانية قد تتعرض "لضربة قاضية" في حال طال النزاع، معتبراً أن المبادرة على الجبهة باتت "بشكل تام" بيد القوات الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون "لم يفشل هجوم اوكرانيا المضاد فحسب، بل باتت المبادرة على الجبهة حصراً بيد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جداً وقاضية".

وأضاف قائلا من "المستحيل" تبديد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو في أوكرانيا.

وتابع حديثه أن الأفكار التي تطرحها أوكرانيا "صيغ معرقلة لعملية السلام"، وذلك في معرض حديثه عن محادثات سلام محتملة.