العالم اليوم - النفط يتحول إلى الانخفاض بعد ارتفاعه بسبب أزمة البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:26 مساءً - تحولت أسعار النفط للانخفاض، الثلاثاء، مع موازنة المستثمرين بين تأثير التوتر في الشرق الأوسط من جهة وارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية من جهة أخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.59 بالمئة تقريبا لتبلغ 77.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1532 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع العقد أكثر من دولار عن سعر تسويته أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتا بما يعادل 1.24 بالمئة عن يوم الجمعة ليسجل 71.78 دولار للبرميل. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة بسبب عطلة رسمية أمس الاثنين.

وأدى تفاقم أزمة الشحن في البحر الأحمر والضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف في سوريا والعراق إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وبالتالي ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء.

لكن محللين يقولون إن الأسعار لن تتجاوز حدا معينا ما لم يتوقف الإنتاج.

وقال كريج إيرلام، محلل في شركة أواندا لوكالة رويترز: "أسواق النفط لا تزال تتأثر بالتوتر في الشرق الأوسط، لكن السيناريو الأساسي يشير إلى عدم حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات النفط".

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في مجال النفط "في ظل غياب التأثير الفعلي والملموس على إنتاج النفط ستظل الأسعار ضمن النطاق الحالي بين 72 و82 دولارا".