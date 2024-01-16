نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: أمريكا استهدفت صواريخ حوثية مضادة للسفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بتنفيذ الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء، ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف هويتهما إن الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن.

ولم ترد من قبل أنباء عن هذا الهجوم.

ويشنّ الحوثيون منذ أسابيع هجمات قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، تستهدف سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين الدولة العبرية وحركة حماس.