نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الأرجنتين بالقاهرة: بلادي تولي اهتماما خاصا لعلاقتها بجامعة الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد لقاءا، اليوم، بين السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية والسفير جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة.

وأكد السفير خالد المنزلاوي على الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعلاقاتها بالأرجنتين واستمرار التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد السفير جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لعلاقاتها بجامعة الدول العربية.