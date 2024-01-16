سفيرة النرويج بالقاهرة: معرض الكتاب فرصة عظيمة لعرض الأدب والفن والثقافة النرويجية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفير النرويج في القاهرة، عن خالص امتنانها لدعوة النرويج كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للإعلان عن البرنامج النرويجي.

وكونه أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، أكدت السفيرة كليميتسدال أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل فرصة عظيمة لعرض مجموعة واسعة من الأدب والفن والثقافة النرويجية لجمهور وسوق عربي أكبر.

وأعلنت السفيرة كليميتسدال، خلال المؤتمر الصحفي، أن صاحبة السمو الملكي قرينة ولي العهد الأميرة ميت ماريت ستفتتح البرنامج النرويجي، كما يشارك في افتتاح المعرض وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، وتعد هذه المشاركة رفيعة المستوى بمثابة شهادة على الأهمية التي توليها النرويج لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وللعلاقات الثنائية بين النرويج ومصر.

وأضافت أن معرض الكتاب يعد فرصة عظيمة لمصر والعالم العربي للتعرف على أعمال الكاتب النرويجي يون فوسه الحائز على جائزة نوبل والتي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، متابعة: يعد يون فوسه شخصية بارزة في الأدب المعاصر وأحد الكتاب المسرحيين الأكثر أداءً على نطاق واسع في العالم اليوم.

وتابعت أنه تم تصميم البرنامج النرويجي ليعكس اتساع الأدب النرويجي حيث يقدم العديد من المؤلفين النرويجيين العالميين الذين سيتفاعلون مع قرائهم المصريين ويعطون انطباعات عن النرويج لتعزيز التواصل بين البلدين تحت شعار "الحلم الذي نحمله".

ويمتد البرنامج النرويجي على مدار 13 يومًا، الجزء الأول منه من تصميم العارض الرئيسي هيئة الأدب النرويجي بالخارج “نورلا” أما الجزء الثاني فيركز على أدب الأطفال والشباب برعاية المعهد النرويجي لكتب الأطفال.