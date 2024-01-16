اتفاق على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء الثلاثاء، أن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وكيان العدو الصهيوني، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: إن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين في غزة، مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون الصهاينة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، على استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
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