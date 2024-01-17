مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 12:31 مساءً - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقال مراسلنا إن عدد المستوطنين المشاركين في الاقتحام يصل إلى 59 مستوطنا.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

وبات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حدثا متكررا في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تقود إسرائيل.