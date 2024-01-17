العالم اليوم - نتنياهو يوافق على إدخال الأدوية إلى غزة "من دون فحصها"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:26 مساءً - أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، موافقته على السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والرهائن الذين تحتجزهم حماس بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومن المتوقع أن تدخل الشحنة القادمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق من الأربعاء، وستكون هذه أول شحنة تدخل القطاع من دون أن تفتشها إسرائيل أولا منذ بداية الحرب.

وتوصلت إسرائيل وحماس، اللتان تخوضان حربا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى اتفاق الثلاثاء يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، حسبما أعلنت الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين الطرفين.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".

وأكد نتنياهو التوصل للاتفاق، موضحا أن "الأدوية ستنقل بواسطة ممثلين قطريين في قطاع غزة إلى وجهتها النهائية".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" عن الأنصاري، قوله إن "الأدوية والمساعدات سترسل الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا في القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ اندلاع الحرب، فيما تطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية.

والأدوية التي سيتم إيصالها إلى الرهائن في غزة تكفي لعلاجهم لمدة 3 أشهر، وفقا لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قبل تلك المدة.

وتولى تنسيق عملية جمع الأدوية المطلوبة مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، حسبما أعلن مديره فيليب لاليو.

وأوضح لاليو أن المركز اشترى الأدوية وأرسلها إلى الدوحة السبت، ضمن "الحقيبة الدبلوماسية".

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة أثناء هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، ثم أفرجت عن أكثر من 100 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، بينما تبقى في قطاع غزة حوالي 130 رهينة قتل 25 منهم على الأقل.

ويعاني ثلث الرهائن على الأقل أمراضا مزمنة ويحتاجون علاجا، وفق تقرير نشرته في التاسع من يناير مجموعة شكلها أهالي الرهائن وتحمل اسم "أعيدوهم إلى الديار الآن".

وقال دبلوماسي مطلع على المباحثات لوكالة "فرانس برس"، إن الاتفاق أتى بعد زيارة لقطر قامت بها أسر الرهائن والتقت خلالها رئيس الوزراء.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سرعت قطر جهودها لدى حماس وإسرائيل بشأن ضرورة توفير الأدوية للرهائن وللمدنيين الفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن الطرفين وافقا.

وأضاف أن الوسطاء يعملون على وضع اللماسات والتفاصيل الأخيرة ويبحثون في الجوانب اللوجستية لتسليم الأدوية والمساعدة مع منظمات غير حكومية دولية، موضحا أن هذه المباحثات منفصلة عن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.