العالم اليوم - العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 01:22 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة.

وكانت وكالة أنباء العراق الرسمية نقلت عن السوداني قوله، أمس الأربعاء، إن بلاده ماضية بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في دافوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "جي بي مورغان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله".

وأشار إلى أن "اللقاء، بحث آفاق التعاون في المجالات المالية، وفتح حسابات للمصارف العراقية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المصرف في جهود الحكومة الخاصة باعتماد تطبيقات الدفع الإلكتروني في الأسواق العراقية".

وأضاف، أنه "جرى التباحث في تنسيق الجهود التقنية بين البنك المركزي العراقي وبنك "جي بي مورغان" في تأسيس أفكار تتعلق بتداول العملات الرقمية للبنوك المركزية".

كما شدد رئيس الوزراء، على "تطلع العراق نحو تعاون البنك مع صندوق العراق للتنمية، والتمويلات التي يستهدفها بتمويل مشاريع القطاع الخاص في العراق"، لافتا إلى "مضيّ العراق بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي، وبما يساعد في تطوير هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، أعرب خالد حب الله عن "استعداد بنك "جي بي مورغان" لتعزيز التعاون مع العراق كحكومة ومع البنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي العراقي"، مؤكداً "توجه البنك، كمرحلة أولى، لفتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية خاصة".