الاحتلال يعتقل 48 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 48 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 48 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم والدة شهيد وأسير محرر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 18 فلسطينيا من بيت لحم، من قرية حرملة جنوب شرق المحافظة.. ومن الخليل اعتقلت 18 آخرين من بينهم امرأة وهي والدة شهيد.

ومن رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت ريما، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، وأربعة آخرين من نابلس.

إلى ذلك اعتقلت القوات من سلفيت فلسطينيا، وآخر من قلقيلية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.