العالم اليوم - مصر.. 3 قتلى في إحباط محاولة تهريب على الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 09:28 مساءً - أفاد المتحدث العسكري المصري، الخميس، بمقتل 3 من مهربي المخدرات بعد إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد.

وذكر المتحدث أن الجيش المصري أحبط "محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع". وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أيام. وكانت السلطات قد أحبطت يوم الإثنين محاولة مشابهة قرب معبر حدودي مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أحد المهربين والقبض على 6 آخرين.

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