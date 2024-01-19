نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: عثرنا على أكثر من 400 عبوة ناسفة في مخيم طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تفتيشه نحو ألف منزل والعثور على أكثر من 400 عبوة ناسفة خلال عملية في مخيم طولكرم استمرت 45 ساعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن "القوات مشطت نحو 1000 مبنى، وعثرت على ما يزيد عن 400 عبوة ناسفة، وعملت على إحباط الإرهاب في مخيم طولكرم، بعد نحو 45 ساعة انتهت الليلة الماضية الحملة".

وأضاف: "خلال حملة دامت نحو 45 ساعة، شاركت قوات من جيش الدفاع، وحرس الحدود، ووحدة المستعربين، وجهاز الأمن العام، في حملة واسعة النطاق لإحباط الإرهاب في منطقة مخيم طولكرم".



وأشار أدرعي إلى أنه خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية، كشفت آليات هندسية ثقيلة عن العشرات من العبوات الناسفة، التي زُرعت تحت الطرق من أجل استهداف المقاتلين.



وأوضح أن القوات الإسرائيلية استجوبت المئات من "المشتبه بهم"، واعتقلت ما يزيد عن 37 مطلوبا، "يعد بعضهم مسؤولين في البنية التحتية الإرهابية في طولكرم".



وأكد أدرعي على أن قوات الجيش الإسرائيلي صادرت 27 قطعة سلاح والكثير من العتاد العسكري، كما دمرت 5 مختبرات لصناعة العبوات الناسفة، و4 غرف لعمليات استطلاع.

وحول سقوط عدد من القتلى الفلسطينيين خلال العملية الإسرائيلية، قال: إنه "وكجزء من الحملة، قضت طائرة بتوجيه من وحدة 636، على خلية من أربعة مخربين، الذين أطلقوا النار وألقوا عبوات ناسفة باتجاه قوات جيش الدفاع، وشكلوا خطرًا عليها. بالإضافة إلى ذلك، في ختام تبادل لإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة باتجاه قواتنا، قضى المقاتلون على عدد من المخربين".