العالم اليوم - أمم إفريقيا.. الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16

انتم الان تتابعون خبر أمم إفريقيا.. الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 06:24 مساءً - بات منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

وفاز الرأس الأخضر، الجمعة، على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة، سجلها كل من تياغو مانويل بيبي (د32) وريان مينديز (د51) وكيفين بينا (د69).

وبذلك، أصبح رصيد "كاب فيردي" 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، متبوعا بمصر في المركز الثاني بنقطتين، وموزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع، بنقطة واحدة لكل منهما.

وكان منتخب الرأس الأخضر فاز في أول جولة على المنتخب الغاني العريق بهدفين مقابل واحد.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتأهل أيضا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.

وفي الجولة المقبلة، التي ستجرى يوم الثلاثاء، سيواجه المنتخب المصري الرأس الأخضر، على أن تواجه موزمبيق غانا.