نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مسؤول أمريكي: إصابة جنود أمريكيين بجروح طفيفة جراء هجوم على قاعدة بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقل مسؤول أمريكي عن تقارير أولية أن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية يوم السبت.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضا إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيرا إلى أن التقييم ما زال مستمرا.

هجوم استهدف قاعدة عين الأسد

أعلن مسؤول أمريكي، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصواريخ باليستية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

وأشار مسؤول أمريكي حسب وسائل إعلام، إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وفي السياق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين استهدفت صواريخ مضادة للسفن، فيما أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية قتلت القيادي علي محمد حدرج.