العالم اليوم - قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية بالعراق

انتم الان تتابعون خبر قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية بالعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 06:24 مساءً - أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي أن نحو عشرة صواريخ أطلقت، يوم السبت، في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الإرهاب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول العسكري الأميركي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار.

وأكد أنه يجري الآن "تقييم أولي للأضرار"، لكن المعلومات "الأولية" تشير إلى أن "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".