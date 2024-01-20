العالم اليوم - الجيش الأميركي يدمر صواريخ مضادة للسفن أطلقها الحوثيون

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 06:24 مساءً - نفذت القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ مضادة للسفن لمليشيا الحوثي كانت ستستهدف خليج عدن في 20 ينانير.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، في 20 يناير في حوالي الساعة 4:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ حوثية مضادة للسفن كان تستهدف خليج عدن وكانت مستعدة للانطلاق".

وأضافت: "قررت القوات الأميركية أن الصواريخ تمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، ثم ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس".

ولفتت القيادة المركزية الأميركية إلى أن هذا الإجراء "سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".