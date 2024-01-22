العالم اليوم - دوي انفجار ضخم في إيران.. السلطات تكشف الأسباب

انتم الان تتابعون خبر دوي انفجار ضخم في إيران.. السلطات تكشف الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:26 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي الانفجار ضخم الذي سُمع في إقليم سمنان، الإثنين، ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام رسمية في وقت سابق عن سماع دوي انفجار كبير في منطقة صناعية بالإقليم، وهو الحادث الرابع من نوعه في سمنان خلال أسبوع، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء.

وقالت وسائل إعلام رسمية "بعد التحقيق، أعلن المسؤولون أنه لم يظهر أي انفجار أو دخان من منطقة جار مسار الصناعية".

وأضافت: "اتضح الآن أن سبب (دوي) الانفجار هو اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في المنطقة بعد أن حلقت على ارتفاع أقل من الحد المسموح به".

ولم تحدد ما إذا كانت الطائرة إيرانية.