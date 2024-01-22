العالم اليوم - جبهة لبنان.. قذائف فسفورية وقصف مدفعي على الجنوب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 02:24 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" إلى لبنان، الإثنين، بأن إسرائيل أطلقت قذائف فوسفورية على بلدة كفركلا في الجنوب.

وأضاف أن الغارات الاسرائيلية استهدفت بلدة شيحين وبلدة طير حرفا، كما أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على سهل مرجعيون.

ولفت إلى أن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أيضا منطقة جبل بلاط في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وأفاد مراسلنا، فجر الإثنين، بإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان في القطاع الغربي باتجاه إسرائيل.

ونقل موفدنا عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إن "صفارات الإنذار انطلقت في شوميرا بالجليل الأعلى بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في القطاع الغربي جنوبي لبنان مثل الناقورة وعلما الشعب والجبين.

كذلك طال القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله مقتل أحد عناصره، ويدعى فضل الشعار، في الغارة التي استهدفت بلدة كفرا.

وقال مسؤولون محليون في الدفاع المدني والمستشفى إن سبعة أشخاص أصيبوا، بينهم سيدتان، إحداهما في حالة حرجة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي، انخرطت قوات حزب الله في اشتباكات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود.