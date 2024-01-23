جون كيربي: يوم مروع لإسرائيل لعدد الجنود القتلى



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:31 مساءً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن إسرائيل شهدت يوما مروعا لعدد الجنود القتلى،.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تحاول كسر عمود أوكرانيا الفقرى، لافتا إلى أنهم يقومون بعمليات اعتراض لتدفق الأسلحة للحوثيين، وشن ضربات تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين.

وتابع: "أننا لم نر حزب الله اللبناني يتقدم لمساعدة حماس ونرغب في تخفيف التوتر، ولم نشهد توجيهات إيرانية لمساعدة حماس".