العالم اليوم - "توتال إنرجيز" تستحوذ على مشروعين لطاقة الرياح في الدنمارك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 10:22 صباحاً - وقعت شركة توتال إنرجيز الفرنسية، اتفاقا مع شركة الطاقة المتجددة، الدنماركية (European Energy A/S) "يوروبيان إنرجي إيه/ إس"، لتطوير مشاريع الرياح البحرية في الدنمارك وفنلندا والسويد.

وتتضمن الصفقة استحواذ توتال إنرجيز على حصة 85 بالمئة من الأسهم في مشروع جامرلاند باجت بقدرة 240 ميغاوات، وحصة 72.2 بالمئة في مشروع ليلبيلت ساوث الذي تبلغ طاقته 165 ميغاوات.

ومن المتوقع أن يحصل الموقعان اللذان يقعان في المياه الدنماركية، على تصاريح البناء النهائية في منتصف عام 2024 وأن يبدآ عملياتهما بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يتم بيع الكهرباء المولدة هناك مباشرة في سوق الجملة للكهرباء أو من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل للشركات.

وقال نائب الرئيس الأول في توتال إنرجيز، فنسنت ستوكوارت، في بيان: "تتوافق مشاريع الرياح البحرية الجديدة في الدنمارك مع استراتيجيتنا لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التجارية بتكلفة تنافسية.

وستسمح هذه الشراكة لتوتال إنرجيز، عملاق صناعة الطاقة الفرنسية، بالاستفادة من الوجود الطويل الأمد لشركة "يوروبيان إنرجيز" في شمال أوروبا لتوسيع أعمالها هناك".

وعلاوة على ذلك ، تعتزم الشركتان أيضا تطوير وتشغيل مشاريع رياح بحرية جديدة واسعة النطاق في السويد وفنلندا من خلال مشروع مشترك وتقديم عطاءات لمناقصات الرياح البحرية المقبلة في الدنمارك.