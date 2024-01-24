6 قتلى و14 جريحا في انفجار صهريج غاز في منغوليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 10:29 صباحاً - لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في العاصمة المنغولية أولان باتور، اليوم الأربعاء، في انفجار صهريج غاز نجم عن حادث مروري، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما) إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق" كما قضت النيران على ثلاثة من رجال الإطفاء وأصيب 14 شخصا بجروح.

تواصل السلطات في البلاد إخماد النيران التي ظلت مشتعلة لساعات طويلة، في الوقت الذي بدأت في الشرطة المنغولية التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.