العالم اليوم - "المركزي التركي" يرفع الفائدة إلى 45% متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 02:20 مساءً - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45 بالمئة، قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".