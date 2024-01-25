نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مدينة ملاطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال في تركيا على بعد 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملاطية حسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وضرب الزلزال قرب المدينة البالغ عدد سكانها نحو 441 ألف نسمة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 8 كيلومترات.

ووفقا لها، تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو) في مقاطعة باتالغازي وشعر به العديد من مناطق الجنوب الشرقي. وكانت البؤرة على عمق 13.4 كيلومتر.

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع في ملاطية.

هذا ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث دمار في المنطقة.

ووفقا لقناةTRT Haberالتلفزيونية، تسبب الزلزال في حالة من الذعر بين السكان المحليين.