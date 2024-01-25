العالم اليوم - أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 05:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما حد ارتفاع أسعار النفط من الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، مع تراجع سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.9 في المئة، في انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع سهم مجموعة إم.بي.سي، منذ تداوله لأول مرة في الثامن من يناير، أكثر من 130 بالمئة مقابل سعر الطرح الأولي البالغ 25 ريالا للسهم.

كما أنهى سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية جلسة اليوم منخفضا 0.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2 في المئة، متأثرا بهبوط سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 في المئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين، سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق منخفضا 0.8 في المئة، بعد الارتفاع أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الريان بنسبة 1.7 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة، مستفيدا من مكاسب سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي قفز 8.4 بالمئة.