الخزانة الأمريكية: عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 أفراد من اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 05:31 مساءً - أعلنت الخزانة الأمريكية، أن هناك عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 أفراد من اليمن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تواصل هجمات الحوثيين

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفن في البحر الأحمر، الأربعاء، مضيفًا: "ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات.. وسيتعيّن علينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة".

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، أخطأ صاروخ هدفه.. وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين.