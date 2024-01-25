البنتاجون: الانسحاب من العراق غير مدرج على اجتماعات اللجنة العسكرية العليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 06:31 مساءً - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لن تبحث مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا ستناقش مستقبل العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق.

تشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف ضد "داعش"

وقبل قليل، أعلن العراق نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفض تدريجي لوجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية.