العالم اليوم - قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 09:24 مساءً - قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ليف في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتحدثت الوكالة عن سقوط قتينين وجريحين في الغارة التي استهدفت المنزل.

وقالت الوكالة انه جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات. وأدت الغارة على المنزل المستهدف إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ستهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة، سيارة في جنوب لبنان، تابعة لوحدة حماية الشخصيات المهمة في حزب الله، بحسب مصادر، فيما تضاربت الأنباء بشأن الشخصية المستهدفة.

وأشارت مصادر لنجاة شخصية كبيرة في حزب الله من عملية الاغتيال، التي استهدفت سيارة حمايته جنوبي لبنان، فيما قتل شخص آخر.

وأشارت مصادر دوت الخليج إلى أن الشخصية الناجية من عملية الاغتيال الإسرائيلية، هي فادي سليمان، وهو قائد القطاع الأوسط بحزب الله.

ومن جهتها، قالت المصادر إن القتيل هو فضل سليمان وهو مسؤول حماية شحصية قيادية في حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية أن اثنين من مقاتلي جماعة حزب الله قتلا في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.