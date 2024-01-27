العالم اليوم - حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يناير 2024 12:24 صباحاً - أعلن "حزب الله" ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، يوم الجمعة، إلى 4.

وشهد مساء يوم الجمعة تصعيدا من جانب "حزب الله"، حيث نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا.

كذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

ومن بين العمليات التي نفذها "حزب الله" أيضا استهداف أحد المباني في أفيفيم شمال إسرائيل.

وأفاد موفد "دوت الخليج" بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة دير عامص الجنوبية.

وذكرت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي، انخرطت قوات "حزب الله" في اشتباكات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود.