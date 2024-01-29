العالم اليوم - ميسي أمام الهلال الليلة.. وهذا موعد نزاله أمام رونالدو

انتم الان تتابعون خبر ميسي أمام الهلال الليلة.. وهذا موعد نزاله أمام رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 12:24 مساءً - الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه، وصلوا للعاصمة السعودية الرياض، وهم جاهزون لخوض مباراتين قمة، أمام قطبي العاصمة، الهلال والنصر.

الموقعة الأولى على ملعب الهلال الجديد

وتستعد بطولة كأس موسم الرياض لانطلاقتها، الاثنين، بمواجهة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي.

وستكون المباراة هي الأولى التي تقام على أرضية ملعب "المملكة أرينا" الذي أعلن عن استضافته رسميا مباريات الهلال أواخر سبتمبر 2023.

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية إذ يخوضها إنتر ميامي الأميركي بكامل نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إلى جانب ناديي الهلال والنصر.

موقعة ميسي ضد رونالدو

وسيخوض البطولة جميع نجوم نادي الهلال والنصر ممن لم يغادروا للمشاركة في كأس إفريقيا بدءا من البرتغالي روبن نيفيز والكرواتي سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش والبرازيليين الاثنين رينان لودي ومالكوم إلى جانب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بينما سيقود النصر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي الاثنين على أن يلعب النصر أمام الفريق الأميركي في لقاء سمي بـ "الرقصة الأخيرة" التي ستجمع ميسي برونالدو مجددا، في الأول من فبراير، على أن يشهد يوم الثامن من فبراير ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وكانت النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت يناير 2023 شهدت مشاركة فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وحينها انتهت المواجهة بنتيجة 5 – 4 للفريق الفرنسي.