نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريك شوفالييه يتولى مهامه كسفير لفرنسا لدى مصر متعهدا بتعزيز الشراكة الفرنسية-المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفارة فرنسا في القاهرة إن السفير إريك شوفالييه، تولى مهامه الجديدة رسميا كسفير لدولة فرنسا في مصر.

ووفق بيان صادر عن السفارة بالقاهرة، فخلال مسيرته المهنية كطبيب، خدم السيد شوفالييه فرنسا في العديد من المنتديات الدولية قبل عمله بوزارة الخارجية حيث عمل مديرا لمركز الأزمات وسفيرا في العديد من العواصم العربية منها دمشق، الدوحة، بغداد.

ووصل السيد شوفالييه إلى القاهرة في 24 يناير 2024 متعهدًا بالعمل على ازدهار الشراكة الفرنسية-المصرية سيرًا على درب سابقيه.

وكان سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه قام بزيارة إلى معبر رفح البرى الحدودي، وكذلك مستشفى العريش.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة، عبر حسابها على منصة " أكس" (تويتر سابقا)، أن السفير قام بزيارة إلى معبر رفح، "حيث لا تزال تنتظر مئات الشاحنات للعبور إلى قطاع غزة".

وأشارت إلى أن فرنسا قامت بإرسال ألف طن من المساعدات الانسانية، وتعتزم مواصلة جهودها فى هذا الشأن.

وأوضحت السفارة الفرنسية أن السفير شوفالييه قام - أيضا - بزيارة مستشفى العريش؛ حيث تبادل الحديث مع فرق الرعاية الصحية والمرضى، الذين تم إجلاؤهم من غزة