العالم اليوم - بعد إقصاء "الفراعنة" الصادم.. بيان من الاتحاد المصري للكرة

انتم الان تتابعون خبر بعد إقصاء "الفراعنة" الصادم.. بيان من الاتحاد المصري للكرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 06:24 مساءً - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، بيانا عقب إقصاء المنتخب من دور الـ16 في منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار.

وودع "الفراعنة" بطولة كأس أمم إفريقيا، بطريقة تراجيدية، مساء الأحد، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وخسر المنتخب المصري المباراة، بعد 9 ركلات ترجيح كاملة، أهدر آخرها حارس المرمى محمد أبو جبل نفسه الركلة الحاسمة، ليهدي الفوز للكونغوليين.

ماذا قال الاتحاد المصري للكرة؟

جاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.