سويسرا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تسهل إجراءات تأشيرة شنجن للمواطنين الروس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 07:28 مساءً - قال اتحاد شركات السياحة والسفر الروسي (RST)، إن إجراءات التقديم للحصول على تأشيرة شنجن “الاتحاد الأوروبي” بات سهلا بالنسبة للمواطنين الروس، بعد فترة من التوقف والعرقلة، وذلك بناءًا على البيانات المقدمة من منظمي الرحلات السياحية، والتي أشاد بها الاتحاد.

وأضاف الاتحاد في تقرير نشره اليوم، أنه بصرف النظر عن بعض دول منطقة شنجن التي فرضت قيودًا على المسافرين من روسيا، هناك بعض الدول الأخرى التي تصدر تأشيرات للمواطنين الروس خلال فترات قصيرة، ودون إجراءات معقدة، حيث يمكن للسائح الروسي الحصول على التأشيرة السويسرية التي يتم إصدارها في المتوسط ​​خلال أسبوعين. عند تقديم المستندات، ويطلب السويسريين فقط إثبات الحجز المسبق المدفوع من الفندق.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة سياحة الأعمال الروسية Aeroclub، فإن سويسرا هي الدولة السابعة التي حصلت على أكبر عدد من التأشيرات المقبولة من حاملي جوازات السفر الروسية في عام 2023.

وتتصدر إيطاليا وإسبانيا قائمة الدول التي وصفها الاتحاد بأنها "الأكثر ولاءً" للسياح الروس، ففي نوفمبر 2023، قامت قنصلية إسبانيا بحل المشكلات المتعلقة بتحديد المواعيد والتكدس لتقديم طلب الحصول على التأشيرات، وأصبح التسجيل أسهل، ويمكن تقديم المستندات على أساس أسبقية الحضور، وتتراوح فترة الانتظار لاتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم في القنصلية الإسبانية بروسيا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وتشير إحصائيات تأشيرات شنجن إلى أن ربع التأشيرات التي حصل عليها حاملو جوازات السفر الروسية في عام 2022 قد تم إصدارها من قبل السلطات الإسبانية، أو ما يصل إلى 154،450 من أصل 603،955 تأشيرة شنجن تم إصدارها لهم.

ومن ناحية أخرى، تصدر القنصلية الإيطالية قراراتها خلال 30 إلى 45 يومًا عند تقديم الطلب، وتتراوح صلاحية التأشيرات الممنوحة في هذه القنصلية بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات يتم إصدار تأشيرات لمدة عام واحد أيضًا، وفقًا لوكالة سياحة الأعمال الروسية Aeroclub، كانت التأشيرة الإيطالية هي الثالثة الأكثر طلبًا في روسيا في عام 2023.

أما الدولة التي توفر التأشيرات ذات أطول مدة صلاحية فهي فرنسا، فوفقًا لمنظمي الرحلات السياحية الروس، يتم الرد على طلب التأشيرة خلال أسبوعين فقط، ويصدر الفرنسيون تأشيرات للروس لمدة ستة أشهر في السنة، وفي كثير من الأحيان، لمدة خمس سنوات.

إيفيتا فيرديان، من مجموعة BSI لتنظيم الرحلات السياحية، قالت: إن 11% من جميع طلبات التأشيرة المقدمة في روسيا في عام 2023، تم تقديمها في القنصليات الفرنسية، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث معظم طلبات التأشيرة الواردة، بعد الصين مباشرة.