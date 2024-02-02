العالم اليوم - ضبط "خلية تجسس" جديدة في تركيا.. باعوا معلومات للموساد

انتم الان تتابعون خبر ضبط "خلية تجسس" جديدة في تركيا.. باعوا معلومات للموساد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 11:18 صباحاً - اعتقلت الشرطة التركية 7 أشخاص، الجمعة، للاشتباه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وجرى اعتقال المشتبه بهم- الذين يزعم أنهم نقلوا المعلومات إلى الموساد عبر محققين خاصين- في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (إم ي تي).

وذكرت الأناضول أن ضباط فرع المخابرات ومكافحة الإرهاب التابعين لشرطة إسطنبول، نفذوا مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير على الساحل الغربي، بناء على أوامر أصدرها مكتب مدعي عام إسطنبول.

يعتقد أن السلطات اعتقلت مشتبه بهما آخران في التحقيق في وقت سابق.

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 34 شخصا للاشتباه في قيامهم بأعمال لصالح إسرائيل.

وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لتنفيذ نشاطات تشمل الاستطلاع و"ملاحقة واعتداء واختطاف" مواطنين أجانب يعيشون في تركيا.

في ذلك الوقت، قال وزير العدل يلماز تونج إن معظم المشتبه بهم متهمون بـ"التجسس السياسي أو العسكري" لصالح المخابرات الإسرائيلية.

تشير تقارير إلى أن جهاز الموساد جند فلسطينيين وسوريين في تركيا كجزء من عملية ضد أجانب يقيمون في تركيا.

في أعقاب الاعتقالات التي جرت في 2 يناير الماضي، نقلت "الأناضول" عن وثيقة صادرة عن مكتب المدعي العام القول، إن عملية-التجسس- استهدفت "مواطنين فلسطينيين وأسرهم .. في نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر".

كان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" قد أعلن في ديسمبر الماضي أن منظمته مستعدة لاستهداف حماس في أي مكان، بما في ذلك لبنان وتركيا وقطر.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل من "عواقب وخيمة" حال مواصلتها التهديد بمهاجمة مسؤولي حماس على الأراضي التركية.