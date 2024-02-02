العالم اليوم - دولة أخرى في "الناتو" تحذر من حرب محتملة مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 11:18 صباحاً - انضمت رومانيا، الخميس، إلى قائمة دول "الناتو" التي تحذر من احتمال الدخول في حرب مع روسيا.

وقال الجنرال جورجيتا فلاد، وزير الدفاع الروماني، خلال مقابلة تلفزيونية، إن بلاده غير مستعدة حاليا لاحتمال الحرب مع روسيا وحذرت من أنها بحاجة إلى اتخاذ مثل هذا التهديد على محمل الجد.

يأتي تحذير فلاد في أعقاب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي الجنرال باتريك ساندرز، قائد الجيش البريطاني، والتي دعا فيها السلطات البريطانية إلى الاستعداد لتعبئة جماعية بسبب احتمال امتداد الصراع الروسي الحالي في أوكرانيا إلى دول أخرى.

قبل أن يدلي ساندرز بتصريحاته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مقابلة نُشرت في 19 يناير إن هجوما روسيا على الناتو قد يحدث خلال "الخمس إلى الثماني سنوات" المقبلة.

وقال فلاد: "لقد أصبح الاتحاد الروسي مشكلة للنظام العالمي وللديمقراطية، في الواقع إنها حرب روسية مع العالم الديمقراطي، هذه ليست حربا مع أوكرانيا".

وفيما يتعلق باحتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن حرب في مكان آخر، قال فلاد إن "سكان رومانيا، مثلهم مثل جميع سكان الاتحاد الأوروبي وأوروبا، يجب أن يشعروا بالقلق".

وتابع: "إذا فاز بوتين في أوكرانيا، فسيكون الهدف الرئيسي هو جمهورية مولدوفا، وسنشهد توترات في غرب البلقان".

وأضاف: "أنا على قناعة تامة بأن سياسة الرئيس بوتين سوف تتصاعد في المستقبل القريب".

كما حث الجنرال الروماني دول الناتو على دراسة بدء الخدمة العسكرية التطوعية، كما دعا حلفاء الناتو إلى بناء مخزوناتهم من الأسلحة.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من هذا الأسبوع الناتو بأنه "تهديد" لروسيا قبل أن يشير إلى أنه قد يكون هناك رد على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الحلف.

وجاءت تصريحاته عندما سئل عن التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "المدافع الصامد 2024".

وتضم عملية التحالف، التي انطلقت الأسبوع الماضي، حوالي 90 ألف جندي من 31 حليفا في الناتو والسويد.

وقال بيسكوف، بحسب وكالة "فرانس برس": "بالطبع، يشكل الناتو تهديدا لنا، هذه هي الطريقة التي نتعامل معه، ونتخذ باستمرار الإجراءات المناسبة للتعامل معه".