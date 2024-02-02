نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جديد.. بركان إيبيكو يقذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 2 كلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الطوارئ في منطقة سخالين الروسية، أن بركان إيبيكوي في جزيرة باراموشير في سلسلة جبال كوريل الكبرى قذف عمودا من الرماد البركاني يصل ارتفاعه إلى 2 كلم.

وجاء في البيان: "قذف بركان إيبيكو عمودا من الرماد البركاني يصل ارتفاعه إلى 2 كلم انتشر باتجاه الجنوب الغربي مسافة 5 كلم".

ويشير البيان، إلى أنه لم تسجل حالات تساقط الرماد البركاني في مدينة سفيرو كوريلسك، ولا يشعر السكان برائحة كبريتيد الهيدروجين. ولا يوجد أي تهديد على نشاطهم وحياتهم.

وبركان إيبيكو هو بركان طبقي نشط ومعقد، يوجد فيه فوهات قمتها في جزيرة باراموشير في سلسلة جبال كوريل الكبرى. يقع البركان في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي. يبلغ ارتفاعه إلى 1156 م، وتوجد في أعلى المخروط المركزي ثلاث فوهات متلامسة، يبلغ قطرها 250-350 مترا وعمقها 70 - 100 متر. وهي محاطة بسلسلة من التلال نصف دائرية، يبلغ قطرها 3-5 كيلومترات، وتوجد في الفوهات بحيرات وينابيع حرارية ساخنة.