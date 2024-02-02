العالم اليوم - رغم تهديد واشنطن.. "توعد خطير" من حركة النجباء العراقية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:28 مساءً - توعدت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية البارزة المولية لإيران، الجمعة، بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، رغم تهديدات واشنطن بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأعلنت الحركة التي يتزعمها أكرم الكعبي وتمثل أحد الفصائل الرئيسية فيما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن "أي أستهداف أميركي سيواجه برد يناسبه"، مؤكدة "لن نتوقف حتى تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".

وأعلنت كتائب حزب الله العراقي، الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الأميركية من أجل "عدم إحراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتاً".

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تقديم تعليق مباشر على بيان الحزب الذي جاء بعد تعهد واشنطن بالرد "بالطريقة الملائمة" على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن.

وقالت الوزارة: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام في الهجوم الى "جماعات مسلّحة متشددة مدعومة من إيران" تنشط في سوريا والعراق.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 3 من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرد الأميركي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".