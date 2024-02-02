نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني في السنوات المقبلة، مشيرا إلى تراجع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول عام 2028.

وأرجع تقرير لصندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى ضعف الإنتاجية، وارتفاع معدل أعمار السكان، مضيفا أن انعدام اليقين بشأن التوقعات للاقتصاد الصيني مرتفع جدا.

وأشار التقرير إلى أن ثاني أقوى اقتصاد بالعالم سجل العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.

من جانبها انتقدت الصين التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بشأن توقعاته لتباطؤ النمو في البلاد، في الوقت الذي سيكشف فيه المسؤولون الصينيون عن توقعات النمو للعام الحالي في مارس المقبل.

وكان الاقتصاد الصيني سجل معدلات نمو بلغت نسبتها 5.2 بالمئة العام الماضي، وذلك وفق الأرقام الرسمية الصينية، متجاوزا التوقعات المحددة بـ 5 بالمئة.