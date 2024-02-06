العالم اليوم - إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول.. ومقتل مسلحين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:24 مساءً - كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن عملية إطلاق نار أمام مبنى محكمة في مدينة إسطنبول التركية خلفت إصابة 5 أشخاص ومقتل المسلحين.

وكان مراسل "دوت الخليج" أفاد بسماع دوي إطلاق نار أمام مبنى محكمة في إسطنبول، مشيرا إلى أن الشرطة أغلقت المكان.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث وقع في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، أمام البوابة C في محكمة تشاغليان، مشيرة إلى تواجد مكثف لعناصر الشرطة.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في الساعة 11:46، جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان".

وأضاف: "تم تحييد المهاجمين، امرأة ورجل. وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة".

وفي تغريدة لاحقة، أوضح يرليكايا أن الهجوم "عمل إرهابي نفذه حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري".