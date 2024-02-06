العالم اليوم - بهذه الإجراءات.. الصين أوقفت نزيف الأسواق المحلية  

جاء هذا الإعلان على موقع الهيئة الإلكتروني، بعد إعلان صندوق هويجين الحكومي عن توسيع استثماراته في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs. في دلالة على عزم بكين لتحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.

وأضافت الهيئة أنها ستوفر قناة أكثر سلاسة للصندوق المركزي الصيني للاستثمار في السوق وتسهيل عملياته.

ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ الثلاثاء بعد إعلان "سنترال هويجين إنفسمنت"، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.

كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

في سياق متصل، ذكرت بلومبرغ الثلاثاء نقلا عن مصادر قولها إن الرئيس الصيني شي جين بينغ من المقرر أن يناقش ما يجري في سوق الأسهم في البلاد مع المنظمين الماليين.

قال التقرير إن المنظمين بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يخططون لإطلاع القيادة العليا على ظروف السوق وأحدث مبادرات السياسة في أقرب وقت الثلاثاء.

قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2 بالمئة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9 بالمئة، وشهد مؤشر "شنزن إيه" ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة. كانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8 بالمئة، وموقع "جي. دي. دوت كوم" الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7 بالمئة.