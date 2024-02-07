نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعتذر نيابة عن ابنه.. كيف استرضى بن غافير جو بايدن والرأي العام الأمريكي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتذر نيابة عن ابنه.. كيف استرضى بن غافير جو بايدن والرأي العام الأمريكي؟.. في يوم الثلاثاء، أثارت تصريحات نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحة الدولية. حيث قام الابن، شوفائيل بن غفير، بنشر تغريدة تعليقية استهدف فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملقيًا بظلال السخرية حول حالته الصحية وإشارات إلى إصابته بمرض الخرف. وفي خطوة نادرة، اعتذر وزير الأمن القومي بن غفير نيابة عن ابنه، موضحًا أن تلك التصريحات لا تعكس مواقفه الشخصية أو مواقف الحكومة الإسرائيلية.

تأتي هذه الواقعة في سياق توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصةً في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة العبرية في المنطقة، وذلك في ظل العمليات العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية. في هذا السياق، يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى تهدئة الأوضاع وتوضيح العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

سنقوم في السطور القادمة بتسليط الضوء على مفصلات وتداولات هذه الواقعة، مع التركيز على ردود الفعل المحلية والدولية، وكيفية تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة في سياق التحولات الإقليمية والتحديات الأمنية الراهنة.

إعتذار وزير الأمن القومي الإسرائيلي نيابة عن بايدن

اعتذر وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني، إيتمار بن غفير، بتاريخ الثلاثاء، عن تصريحات نجله التي استهدفت الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث سخر منه وأشار إلى إصابته بالخرف. وفي محاولة لتوضيح الأمور، استخدم بن غفير الفرصة للتأكيد على العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن امتنانه للصداقة العظيمة بين البلدين.

تغريدة الزهايمر

ونشر نجله، شوفائيل بن غفير، تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تحتوي على صورة للرئيس بايدن، قال فيها: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببًا رئيسيًا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن". وعلى الرغم من حذفه للتغريدة في وقت لاحق، إلا أن والده أكد في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن ابنه ارتكب "خطأ جسيمًا".

اقرأ أيضًا.. بعد ما وصفه "بالخًرِف".. بن غفير يعتذر لبايدن عن إساءة نجله

اقرأ أيضًا.. كائنات فضائية اخترقت حسابه.. أسامة كمال يسخر من بن غفير



اعتذار للرأي العام الأمريكي والعالمي

وفي توضيحه للموقف، أعرب بن غفير عن اعتذاره للرأي العام الأمريكي والعالمي، مشددًا على أن التعليقات التي أدلى بها ابنه لا تعكس وجهة نظره الشخصية أو موقف الحكومة الإسرائيلية. وفي إشارة إلى العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، أكد بن غفير أن الولايات المتحدة هي صديقة عظيمة لإسرائيل، وأن الرئيس بايدن يحظى بصداقة كبيرة ودعم من الدولة العبرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتذار جاء بعد انتقادات وزير الأمن القومي للرئيس الأمريكي، حيث أعرب عن استيائه من قلة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة تحدياتها مع حركة حماس في قطاع غزة. ويأتي هذا السياق في إطار فرض واشنطن عقوبات نادرة على مستوطنين إسرائيليين، ردًا على التصاعد في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.