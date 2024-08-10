ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 168
ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة، إلى 168 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 168 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد ارتقاء الزميلين تميم أحمد أبو معمر المحرر الصحفي في تلفزيون فلسطين، وعبدالله ماهر السوسي المحرر الصحفي في قناة الأقصى الفضائية".
وأدان الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.
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