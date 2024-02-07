نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يرفض قانونًا لمساعدة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل.

وقال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلًا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضًا المساعدة لأوكرانيا ولجهود التمويل الإنساني الدولي ويوفر تمويلًا جديدًا لأمن الحدود.

ولا يزال التصويت مستمرا، لكن 179 نائبًا صوتوا ضد مشروع القانون مقابل 249 أيدوه، مما يعني أنه لا يمكن أن يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره.