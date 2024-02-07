نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مستفزة جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنة سينتصر على حماس ويقضى على الحركة وأن النصر على حماس سيكون له تداعيات في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو: "إذا تنازلنا وأستسلمنا لشروط حماس سوف يجلب لنا الكثير من الكوارث والمصائب على إسرائيل"، وذلك وفقا لما أوردته شبكة روسيا اليوم.

وقال نتنياهو "انجاز العمل العسكرى" استغرق ٩ أشهر حتى استطاعوا تدمير كل الانفاق ولم يوجد نفق واحد فى الموصل.

وتابع:" مادام حماس موجودة لا يمكن الحديث عن اى انتصارات فى ظل وجودها ويجب القضاء عليها نهائيا".

وقال: "إن جيش الاحتلال استطاع تدمير 18 من كتائب حماس من أصل 20 وأصاب أكثر من 20 ألفًا من جيش المخربين، وأيضًا قضينا كما اننا سنواصل ونستمر فى الاقتحمات حتي ننهى كل الانفاق الموجودة بشكل منظم".

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلى يقاتل المكان الأساسى لحماس فى خان يونس، كما وجه الجيش بأن يبحث ويعمل فى رفح والمعاقل الأخيرة لحماس لتدمير الأنفاق والأماكن الأساسية الباقية لحماس.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننى قد أبلغت بلينكن يجب أن تكون غزة خالية من السلاح تماما وأن الوجود الإسرائيلي هو الضامن والكاسب والمنتصر لذلك، نرفض تمام ولمن نلتزم بأي شيئ مما تحدثت عنه حماس أو اقترحتة أو عرضتة".

وأكد بنيامين نتنياهو وجوب القضاء على حماس وضمان نزع السلاح في غزة، مطلبا:" يجب أن يحدث وأن يتم وهذا مايريده غالبية الشعب الإسرائيلي".

وأضاف فى حديثه عن مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى الجارية:" اننا لن نلتزم بأي وعود في الصفقة التى اقترحتها حماس والمطروحة والمفاوضات مستمرة، والتزمنا بدخول القليل جدا من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب".

ولفت نتنياهو إلى مسألة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلا: "أصدرت أوامرى وتعليماتى باستبدال وكالة ألأونروا في قطاع غزة".

واستكمل أنه أمر الجيش الاسرائيلى بالاستعداد والتجهز للعمل في مدينة رفح المقابلة للحدود المصرية جنوب قطاع غزة.

ولفت أن عملياتنا في الشمال (على الحدود مع لبنان) واضحة وحاسمة وقمنا بتحديد عدد السكان الذين يبقون فى الشمال على الحدود مع لبنان وليس مقبولا بقاء أكثر من 100 ألف من السكان الاجئين هناك ".

وواصل الجيش الإسرائيلي حربه المستمرة والمدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 124 على التوالي، في ظل عدم وجود الغذاء والماء والدواء والوقود، ونقص فى عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان بسبب مافعلته إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27708 شهيدا و67147 مصابا فى قطاع غزة منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ومذبحة فى قطاع غزة وراح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

