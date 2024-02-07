نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هما الساعدي والعلياوي القياديين قتيلا حزب الله بضربة بغداد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم إعلانها يوم الثلاثاء الماضي، وقف هجماتها على القواعد العسكرية الأميركية أو التابعة للتحالف الدولي سواء في العراق أو سوريا وغيرهما بالمنطقة، إلا أن قصفا بطائرة مسيّرة مساء الأربعاء، استهدف 4 قيادات من كتائب حزب الله العراقي في شرق العاصمة العراقية بغداد.



وأعلن الإعلام التابع للحزب أن قتيلين من الأربعة هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي أما الثالث فهو قائد كتائب حزب الله أما الرابع فلم تعلن عن هويته حتى اللحظة.

وبحسب الحزب فإن القياديين مسؤولان عن العمليات في الخارج ونقل الأسلحة.

أبو باقر الساعدي

وأبو باقر الساعدي هو المسؤول عن منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي والطائرات المسيّرة، حسب مصادر العربية/الحدث.

وهو مسؤول أيضًا عن العمليات في سوريا.

أما أركان العلياوي فهو مسؤول المعلومات بحزب الله العراقي.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت الجمعة الماضي ضربات انتقامية في أعقاب هجوم شنه مسلحون عراقيون مدعومون من إيران في مطلع الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن وإصابة 40 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الهجوم يحمل "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران.

ما هي كتائب حزب الله؟

يشار إلى أن كتائب حزب الله تأسست في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وهي إحدى فصائل النخبة المسلحة العراقية الأقرب إلى إيران.

وهي أقوى فصيل مسلح في "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم جماعات شيعية مسلحة متشددة أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء حرب غزة.

بعد تأسيسها، سرعان ما اكتسبت الجماعة شهرة فيما يتعلق بالهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى ضد أهداف عسكرية ودبلوماسية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باستخدام مزيج من هجمات القناصة والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل المزروعة على جوانب الطرق. ولا تؤكد الجماعة أو تنفي ضلوعها علنا.