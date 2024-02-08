نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلية أمن الإعلام العراقي: نحمل الولايات المتحدة تداعيات العدوان على أمننا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن رئيس خلية أمن الإعلام العراقية، تصريحه بأنه «لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وأضاف أن حادث استهداف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد اعتداء سافر جديد ويعد صارخا على سيادة العراق وأمنه.

وتابع: «نحمل الولايات المتحدة والتحالف نتائج وتداعيات هذا العداون على أمن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وشدد قائلا: «نمتلك القدرات على حماية أهدافنا ولن نقبل بمثل هذه الأعمال على أراضينا»