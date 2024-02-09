العالم اليوم - مصير محادثات التهدئة في غزة معلق بين مطالب حماس ورفض نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر مصير محادثات التهدئة في غزة معلق بين مطالب حماس ورفض نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 09:24 صباحاً - وسط جهود دولية وإقليمية حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة، يتمسك طرفا الصراع بمطالب تعيد المفاوضات إلى مربعها الأول.

فبعد تقديم حماس لعدة بنود شرطا للموافقة على التهدئة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذه الشروط ورد بلينكن إلى واشنطن خالي الوفاض.

فعلى ما يبدو أن الضغوط الأميركية على تل أبيب لم تفلح في تحقيق اختراق بالموقف الإسرائيلي لتجنب التصعيد، حيث أعلن نتنياهو تمكسه بخيار الحرب والانتقال إلى اجتياح رفح في سبيل تحقيق أهداف العملية العسكرية بالقضاء على حماس.

فهل يفاوض كل من قادة حماس ونتنياهو للحل أم للبقاء في السلطة؟

يقول الكاتب والباحث السياسي إبراهيم المدهون خلال حواره على "دوت الخليج" حول رفض حماس المقترح الإسرائيلي بالسماح للسنوار الخروج مقابل إنهاء حكم حماس في القطاع:

يعتبر الاقتراح الإسرائيلي دليلا على فشل إسرائيل في اغتيال قيادة حركة حماس وفي وقف المقاومة الفلسطينية وإن نجحت في قتل الأطفال والنساء.

عجز إسرائيل عن تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلن عليها منذ بداية الحرب.

رفض إسرائيل للمبادرات التي انطلقت من باريس برهان على نيتها الاستمرار في حملتها العدوانية.

عدم تراجع حركة حماس عن مطالبها المعلنة منذ اليوم الأول وهو تحرير الأسرى ووقف العدوان.

حماس لا تقاتل بمفردها، فهناك فصائل أخرى مثل الجهاد والجبهة الشعبية وبعض فروع حركة فتح تقاتل معها.

إسرائيل هي المسؤولة عن كل خسائر الشعب الفلسطيني، إلى جانب عجز النظام الإقليمي والدولي على حماية الشعب الفلسطيني.

وجود مساندة أميركية للجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

تخوف الداخل الإسرائيلي من مرحلة ما بعد "طوفان الأقصى".

لطالما عاش الشعب الفلسطيني مثل هذه الأزمات لكنه بقي صامدا ويقاوم.

عجز النظم الدولية والإقليمية عن ردع إسرائيل من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

ويرى الكاتب والباحث السياسي زيد الأيوبي أن حركة حماس تراجعت عن موقفها وعن الشعارات التي رفعتها منذ انطلاقة عملية السابع من أكتوبر.